Названа зарплата Анвара Гатиятулина по новому контракту с «Ак Барсом»

Несмотря на увеличение зарплаты, Гатиятулин по-прежнему не входит в число самых высокооплачиваемых наставников Континентальной хоккейной лиги. Для сравнения, главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов, недавно продливший контракт с клубом, будет получать около 80 млн рублей за сезон. Наставник магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в прошлом чемпионате зарабатывал порядка 100 млн рублей и, по данным источников, рассчитывает на увеличение оклада до 120 млн.