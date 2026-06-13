Названа зарплата Анвара Гатиятулина по новому контракту с «Ак Барсом»

По имеющейся информации, которую публикует издание «Бизнес-ОЛНАЙН», его доход увеличился на 20 млн рублей по сравнению с предыдущим контрактом, по которому специалист получал 40 млн рублей ежегодно.
При этом изначально представители тренера рассчитывали на более существенное повышение финансовых условий. Тем не менее стороны сумели договориться о новом двухлетнем соглашении.
Несмотря на увеличение зарплаты, Гатиятулин по-прежнему не входит в число самых высокооплачиваемых наставников Континентальной хоккейной лиги. Для сравнения, главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов, недавно продливший контракт с клубом, будет получать около 80 млн рублей за сезон. Наставник магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в прошлом чемпионате зарабатывал порядка 100 млн рублей и, по данным источников, рассчитывает на увеличение оклада до 120 млн.
Лидерами по уровню заработной платы среди тренеров КХЛ остаются канадский специалист Ги Буше, возглавляющий омский «Авангард», а также наставник ЦСКА Игорь Никитин. Их ежегодные доходы оцениваются в 150 и 160 млн рублей соответственно. Для сравнения, бывший главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов во время работы в столице Татарстана получал около 120 млн рублей за сезон.
Анвар Гатиятулин возглавил «Ак Барс» в 2024 году. Под его руководством команда в сезоне-2025/26 одержала 57 побед и дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила ярославскому «Локомотиву». По итогам чемпионата специалист был признан лучшим тренером лиги.
50-летний уроженец Челябинска ранее работал с молодежной командой «Белые Медведи», дважды возглавлял «Трактор», а также входил в тренерские штабы СКА и сборной России. В его послужном списке — бронзовые медали чемпионата России с челябинским клубом, бронза чемпионата мира 2019 года и серебро молодежного чемпионата мира 2015 года.