С 15 июня в Волгограде начнутся новые отключения горячей воды

После завершения праздничных выходных, посвященных Дню России, в Волгограде возобновятся плановые отключения горячего водоснабжения. Уже с 15 июня 2026 года без горячей воды останутся жители многоквартирных домов в Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Кировском районах. Позже ограничения затронут Краснооктябрьский и Красноармейский районы.
Самые продолжительные отключения запланированы до 26 июня. Коммунальные ограничения связаны с проведением плановых работ на объектах теплоснабжения и подготовкой сетей к следующему отопительному сезону.
В Тракторозаводском районе с 15 по 19 июня горячей воды не будет по адресам: улица Костюченко, д. 1а, д. 3а, д. 7а, д. 7б, д. 9а, д. 11, д. 13, д. 13а, д. 17а.
В Краснооктябрьском районе с 17 по 23 июня отключение затронет дома по улице Прибалтийской, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, а также проспект Волжский, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 12. С 18 по 24 июня горячей воды не будет по адресам: улица Автомагистральная, д. 1, д. 3, д. 5.
В Центральном районе отключение с 15 по 25 июня пройдет по адресам: улица Краснознаменская, д. 7 и улица Ленина, д. 25.
В Ворошиловском районе с 15 по 26 июня горячее водоснабжение будет отсутствовать по адресу: улица Автотранспортная, д. 79.
В Советском районе с 15 по 25 июня отключение затронет дома по улицам Гвоздкова, Балакирева, Казахская, Новосибирская, Сухова, Мариупольская, Запорожская, Шауляйская, Владимирская, Тимирязева, Комарова, Янки Купалы, Ивановского, Песчанокопская, Малиновского, а также по проспекту Университетскому.
Полный перечень адресов в Советском районе: улица Гвоздкова, д. 8, д. 8а, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20; улица Балакирева, д. 2; улица Казахская, д. 1/7, д. 3, д. 6, д. 8, д. 8а, д. 10, д. 16, д. 18, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 32; улица Новосибирская, д. 66; улица Сухова, д. 17, д. 19, д. 21, д. 25; проспект Университетский, д. 15, д. 17, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 28; улица Мариупольская, д. 10, д. 12, д. 14; улица Запорожская, д. 3; улица Шауляйская, д. 2а, д. 4а; улица Владимирская, д. 53, д. 55, д. 64, д. 66, д. 68; улица Тимирязева, д. 1б, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17а, д. 19а, д. 31, д. 35, д. 37, д. 46, д. 46а, д. 50, д. 52; улица Комарова, д. 68, д. 68а, д. 70, д. 72, д. 74, д. 75, д. 76, д. 78, д. 79, д. 80; улица Янки Купалы, д. 60, д. 64, д. 65, д. 67, д. 67а, д. 69, д. 71; улица Ивановского, д. 4, д. 6, д. 12; улица Песчанокопская, д. 13, д. 15, д. 17; улица Малиновского, д. 4, д. 4а, д. 6, д. 6а, д. 8, д. 8а, д. 10, д. 10а.
В Кировском районе с 15 по 23 июня отключение пройдет по адресам: улица Воронкова, д. 20/23, д. 29а, д. 78; улица Шумилова, д. 22, д. 30, д. 73, д. 77; улица Розы Люксембург, д. 5, д. 9; улица Черемшанская, д. 28а; улица Кедровая, д. 19, д. 21. С 18 по 29 июня горячей воды не будет по адресам: переулок Тепличный, д. 308 и д. 309.
В Красноармейском районе с 17 по 24 июня ограничения коснутся домов по адресам: улица Водников, д. 12а и улица Черепановых, д. 3. С 18 по 19 июня без горячего водоснабжения останутся жители домов по адресам: улица Лазоревая, д. 187, д. 193; улица Минская, д. 218, д. 222, д. 226; улица Фролова, д. 4; улица Луговая, д. 142.
Ранее сообщалось о замене участка теплотрассы в Волгограде.