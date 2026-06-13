Мошенники украли у жителей Хабаровского края 16 млн за неделю

За минувшую неделю 39 жителей Хабаровского края потеряли из-за дистанционных мошенников более 16,2 млн рублей. Во всех случаях возбуждены и расследуются уголовные дела, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Схемы у аферистов остаются разными, но цель одна — заставить человека самому отдать деньги или открыть доступ к счёту. Одним звонили якобы сотрудники силовых ведомств, соцслужб, банков и убеждали, что сбережения под угрозой. Деньги предлагали срочно перевести на «безопасный счёт» или передать курьеру для выдуманного «декларирования».
Других заманивали обещаниями лёгкого заработка, биржевой игры и выгодных инвестиций. Люди общались с мошенниками в соцсетях и мессенджерах, переводили им «вклады», а потом оставались без денег и без связи с собеседниками.
Часть хищений была связана с покупками и услугами в интернете. Потерпевшие переводили оплату через систему быстрых платежей, но товар им не доставляли, услуги не оказывали, а деньги не возвращали. Были и случаи, когда злоумышленники писали от имени знакомых с просьбой занять денег, а позже выяснялось, что аккаунт был взломан.
Отдельная опасность — ссылки и приложения, которые аферисты присылают под разными предлогами. После установки такого приложения мошенники могут получить доступ к банковской карте и списать деньги. Также деньги уходили со счетов через ранее похищенные или потерянные банковские карты и телефоны с установленными банковскими приложениями.
В прокуратуре края напомнили, что дистанционные хищения в регионе продолжаются с начала года. За это время жертвами IT-преступлений стали уже 1183 человека, а общий ущерб превысил 689,4 млн рублей.