Мошенники украли у жителей Хабаровского края 16 млн за неделю

Часть хищений была связана с покупками и услугами в интернете. Потерпевшие переводили оплату через систему быстрых платежей, но товар им не доставляли, услуги не оказывали, а деньги не возвращали. Были и случаи, когда злоумышленники писали от имени знакомых с просьбой занять денег, а позже выяснялось, что аккаунт был взломан.