Какие профессии привлекают пермских школьников в летние каникулы

Этим летом в Прикамье ищут работу более 2,2 тысячи подростков, по данным HeadHunter. Между тем вакансий для них мало, платят копейки, а иногда и вовсе обманывают, пользуясь неопытностью юных соискателей. И все же подыскать подходящее место реально, даже если тебе 14 лет. Нужны лишь настойчивость и знание некоторых правил.
Трудовая деятельность в России разрешена с 16 летнего возраста, при согласии родителей или органов опеки — с 14−15 лет, а в творческой сфере есть шанс найти себя и до достижения 14 лет.
— В период летних каникул дети до 16 лет могут трудиться не более 24 часов в неделю, а те, кому от 16 до 18, — не более 35 часов, − говорит юрист Александр Кузнецов.
Какие профессии привлекают школьников? Среди наиболее популярных — официанты, бармены и баристы. Кроме того, юные соискатели хотят устроиться почтальонами, разнорабочими, уборщиками и, конечно, курьерами — о их доходах уже слагают легенды. Отчасти эти желания совпадают с потребностями работодателей, которые чаще всего ищут юных доставщиков, промоутеров, упаковщиков и продавцов.
Условия оплаты отличаются в зависимости от нагрузки и специфики задач. Самый дорогой рабочий час — у догситтера, выгуливающего собак, — от одной до двух тысяч рублей, у аниматора — от одной до 1,4 тысячи, труд уборщика оценивается в 800 рублей за час. Однако высокая стоимость еще не означает, деньги польются рекой: погуляешь, например, с собачкой, и все — других клиентов в этот день не найдется.
Для более объективной оценки эксперты советуют измерять заработок восьмичасовыми сменами. Здесь ожидаемо лидируют курьеры — их ежедневное вознаграждение достигает трех-пяти тысяч рублей. Зарплата упаковщика — от 1,5 до 2,5 тысячи за смену, расклейщика объявлений — 1,2−2,3 тысячи, промоутера — две тысячи рублей.
Где искать вакансии? На электронных торговых площадках, где кроме работы предлагают поношенную одежду, электронику или автомобили. Однако многие предприниматели ведут рекрутинг нелегально, без заключения договора. Нередко встречаются и мошенники: школьники якобы должны стать рекрутерами и отвечать (по шаблону) в мессенджере на вопросы людей, желающих трудоустроиться. За «вход» в команду просят 150−300 рублей, аналогичные суммы подросток сможет получить от обратившихся к нему кандидатов. Более надежный источник информации — сайты крупных рекрутинговых компаний. Правда, о том, что та или иная вакансия ориентирована на несовершеннолетних, придется уточнять самостоятельно.
В министерстве труда и социального развития Пермского края подросткам рекомендуют пользоваться порталом «Работа России», а также посетить один из офисов его Кадрового центра.
− Консультант объяснила мне, как разместить резюме на портале, а также рассказала, как общаться с работодателями, − пояснила Диана, ученица 8-го класса. — К сожалению, вакансия для меня нашлась только одна — мобильный фотограф. От нее я отказалась, так как одно из условий — платная аренда фототехники, а денег у меня на нее нет.
Власти Перми предлагают ребятам влиться в «Отряды мэра». По данным департамента культуры и молодежной политики администрации города, участники проекта смогут проявить свои способности в таких направлениях, как «Культурный дежурный», «Экодежурный», «Книжный фонд», «Медиа-индустрия», «Вожатый», «Консультант-экскурсовод», «Помощник инструктора по ЗОЖ» и «Помощник декоратора-оформителя». За десятидневную смену (около трех часов в день) подросток получит 2 570 рублей. Юных тружеников обеспечивают горячим питанием.