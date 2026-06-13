Какие профессии привлекают пермских школьников в летние каникулы

Условия оплаты отличаются в зависимости от нагрузки и специфики задач. Самый дорогой рабочий час — у догситтера, выгуливающего собак, — от одной до двух тысяч рублей, у аниматора — от одной до 1,4 тысячи, труд уборщика оценивается в 800 рублей за час. Однако высокая стоимость еще не означает, деньги польются рекой: погуляешь, например, с собачкой, и все — других клиентов в этот день не найдется.