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Водитель погиб в ДТП с двумя иномарками под Волгоградом, четверо в больнице

Смертельное ДТП случилось в Новоаннинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП случилось в День России на трассе в Новоаннинском районе. 63-летний водитель «Хонды» врезался в «Чанган» на 114 километре автодороги «Самойловка — Шумилинская» 12 июня в 10.05. Один водитель погиб на месте аварии, водитель и трое пассажиров второй иномарки в больнице, сообщили в главке МВД России по Волгоградской области.

— Водитель автомобиля «Хонда» скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, водитель и трое пассажиров автомобиля «Чанган» доставлены в медучреждение, — рассказали в полиции.

По кадрам с места аварии, обе иномарки получили серьезные повреждения. Машины разметало по дороге. Автомобили буквально превратились в груду железа.