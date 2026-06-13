Водитель погиб в ДТП с двумя иномарками под Волгоградом, четверо в больнице

Смертельное ДТП случилось в День России на трассе в Новоаннинском районе. 63-летний водитель «Хонды» врезался в «Чанган» на 114 километре автодороги «Самойловка — Шумилинская» 12 июня в 10.05. Один водитель погиб на месте аварии, водитель и трое пассажиров второй иномарки в больнице, сообщили в главке МВД России по Волгоградской области.