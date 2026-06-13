В Беларуси судили 13-летнюю школьницу, которая совершает преступления с 11 лет — вот что она сделала

В Беларуси суд вынес решение по 13-летней белоруске, которая совершает преступления с 11 лет. Подробнее рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
Так, в ведомстве рассказали, что 13-летняя белоруска уже два года живет на грани Уголовного кодекса. Впервые в поле зрения Инспекции по делам несовершеннолетних школьница попала в 2023 году, когда ей было 11 лет. До этого были факты ухода из дома, которые скрывала мать. А в марте 2023 года был установлен факт кражи. Тогда в возбуждении уголовного дела отказали, направив материалы проверки в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер воздействия.
Однако далее административные правонарушения для юной нарушительницы стали привычным делом. После чего семья и сама девочка попали под тотальный контроль органов, благодаря чему в сентябре 2025 года прекратилась индивидуальная профилактическая работа сотрудниками милиции. Однако перевоспитать подростка не удалось, как только давление ослабло, в декабре 2025 года, девочка снова ушла из дома. Потом последовали разговоры, а после — вновь совершено мелкое хищение. В это же время ради забавы школьница проникла в один из подъездов жилого дома в Гродно, поднялась на восьмой этаж и стала сбрасывать все, что нашла — от мусора до бутылок и самоката. По счастливой случайности никто при этом не пострадал.
В комиссии отметили, что родственники в сложившейся ситуации ограничились поверхностными мерами. Подросток оставался без присмотра, а занятость ее была скудной и только по принуждению школы.
Суд вынес решение: один год в спецучреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания.
— Направление в спецучреждение — крайняя мера. Это временное ограничение свободы — шанс уберечь ребенка от дальнейших правонарушений. Если не поставить ребенка в четкие рамки, то по достижении 14 лет у подростка может быть уже судимость, — прокомментировала заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района Гродно Ирина Некрашевич.
Еще минчанин пойдет под суд за сданную в банк настоящую купюру 100 долларов.
А другой минчанин обратился в милицию из-за шокирующего предложения девушки.