Нижегородские врачи вернули пациенту с укороченной ногой возможность ходить

В 2024 году 43-летний мужчина получил страшный раздробленный перелом бедра и перенес клиническую смерть. Тогда его экстренным спасением занимались в одной из нижегородских больниц. По данным источника, из-за осложнений год лечения оказался безрезультатным: как только мужчина попытался сделать первый шаг, его кость снова сломалась.