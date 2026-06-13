Нижегородские врачи вернули пациенту с укороченной ногой возможность ходить

Врачи Приволжского окружного медицинского центра вернули пациенту возможность ходить, сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
В 2024 году 43-летний мужчина получил страшный раздробленный перелом бедра и перенес клиническую смерть. Тогда его экстренным спасением занимались в одной из нижегородских больниц. По данным источника, из-за осложнений год лечения оказался безрезультатным: как только мужчина попытался сделать первый шаг, его кость снова сломалась.
В ПОМЦ мужчина поступил с укороченной на 5 сантиметров ногой. Он также почти не мог самостоятельно передвигаться.
«На малоинвазивной операции через микроразрезы травматологи ПОМЦ зафиксировали перелом изнутри специальным блокирующим стержнем. Бедренная кость стабилизирована с минимальной травматизацией», — говорится в сообщении.
Спустя год почти неподвижной жизни мужчина снова начал ходить. Его восстановление продолжается.
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