Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские врачи вернули пациенту с укороченной ногой возможность ходить

Мужчина в 2024 году получил раздробленный перелом бедра и перенёс клиническую смерть.

Источник: Живем в Нижнем

Врачи Приволжского окружного медицинского центра вернули пациенту возможность ходить, сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

В 2024 году 43-летний мужчина получил страшный раздробленный перелом бедра и перенес клиническую смерть. Тогда его экстренным спасением занимались в одной из нижегородских больниц. По данным источника, из-за осложнений год лечения оказался безрезультатным: как только мужчина попытался сделать первый шаг, его кость снова сломалась.

В ПОМЦ мужчина поступил с укороченной на 5 сантиметров ногой. Он также почти не мог самостоятельно передвигаться.

«На малоинвазивной операции через микроразрезы травматологи ПОМЦ зафиксировали перелом изнутри специальным блокирующим стержнем. Бедренная кость стабилизирована с минимальной травматизацией», — говорится в сообщении.

Спустя год почти неподвижной жизни мужчина снова начал ходить. Его восстановление продолжается.

Ранее мы писали, что нижегородские врачи прооперировали и.о. главы госсовета Башкортостана Хусаинова.