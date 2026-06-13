Волгоградские УК за 5 месяцев получили 296 штрафов на 30 млн

Жители региона могут сообщить о нарушениях в органы жилнадзора в электронном виде с помощью портала ГИС ЖКХ или приложения «Госуслуги. Дом», а также почтовым отправлением или лично. По Волгограду — в управление «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации Волгограда (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А). По Волжскому, Михайловке, Камышину, Урюпинску, Фролово — в администрации городских округов; по остальным муниципальным образованиям — в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А).