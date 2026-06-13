В Красноярске началось строительство новой шестиполосной дороги

В микрорайоне Солнечный Красноярска началось строительство новой дороги — речь идёт о расширении проспекта Молодёжный. На участке от улицы Ерофеевской до улицы Преображенской появится ещё шесть полос движения: основная трасса на четыре полосы и двухполосная дорога, получившая название южный проезд. Общая протяжённость новых участков составит 700 метров. Подрядчик уже приступил к земляным работам. До полного ввода объекта автомобильное движение здесь будет осуществляться по существующей дороге — северному проезду. Согласно техническому заданию, на объекте построят ливневую канализацию, установят наружное освещение, светофоры и остановочные пункты, а также обустроят тротуары, зелёные полосы, газоны. Кроме того, здесь высадят деревья и кустарники. Готов объект должен быть к концу 2027 года. Как рассказал заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский, проспект Молодёжный станет продолжением новой дороги — дублёра Енисейского тракта, который сейчас строят от улицы Авиаторов. Этот объект является одним из ключевых проектов в рамках подготовки к 400-летию Красноярска и находится на особом контроле губернатора края. Вместе с проспектом Молодёжным обновлённая транспортная инфраструктура позволит разгрузить Енисейский тракт на 40 процентов, а Северное шоссе — на 20 процентов. Но, самое главное, будет обеспечено более комфортное сообщение Солнечного с Взлёткой и центром Красноярска.