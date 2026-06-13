Дерматолог назвала основные правила ухода за кожей летом

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Летний уход за кожей должен основываться на защите от солнца, мягком очищении и поддержании водного баланса, рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Елизавета Шухман.
«Летний уход строится на дисциплине, а не на сложных ритуалах. Защита, мягкое очищение и водный баланс работают в связке», — заявила специалист в беседе с «Лентой.ру».
По словам врача, в жаркое время года необходимо ежедневно использовать средства с SPF-защитой, а также избегать агрессивного очищения кожи, которое может привести к сухости и раздражению.
Шухман также рекомендовала поддерживать водный баланс организма, употребляя достаточное количество воды и продуктов, богатых антиоксидантами. Кроме того, она посоветовала отказаться от использования скрабов после загара и нанесения некоторых активных средств перед выходом на солнце.