Возле крупнейшей в Прикамье электростанции продается тепличный комплекс

По указанному адресу работает ООО «Агрохолдинг “Добрянский” (бренд “Зеленый город”). В ВК копани указано, что она выращивает овощи закрытого грунта, зелень, а также цветы. По данным Rusprofile, выручка ООО в 2025 году- 297 тыс. руб., чистая прибыль — 23 тыс. руб. 100% долей ООО принадлежит Людмиле Шибановой.