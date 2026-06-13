Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто перестанет получать налоговые уведомления по почте с августа?

ФНС переведёт пользователей «Госуслуг» на электронные уведомления автоматически.

ФНС переведёт пользователей «Госуслуг» на электронные уведомления автоматически.

С августа 2026 г. изменится порядок уведомлений жителей о налоговых платежах.

Как пояснили в ФНС, с этого срока уведомление на бумажном носителе не будет направляться, если налогоплательщик зарегистрирован в «Госуслугах».

Учтите, что дополнительного согласия на получение электронных уведомлений никто не будет спрашивать — меру введут автоматически. Но если вы хотите получать уведомления по почте, то можете направить в налоговую уведомление о прекращении получения документов через «Госуслуги».

Те, кто на «Госуслугах» не зарегистрирован, будут получать бумажные уведомления о необходимых платежах по-прежнему.