Кто перестанет получать налоговые уведомления по почте с августа?

ФНС переведёт пользователей «Госуслуг» на электронные уведомления автоматически.
С августа 2026 г. изменится порядок уведомлений жителей о налоговых платежах.
Как пояснили в ФНС, с этого срока уведомление на бумажном носителе не будет направляться, если налогоплательщик зарегистрирован в «Госуслугах».
Учтите, что дополнительного согласия на получение электронных уведомлений никто не будет спрашивать — меру введут автоматически. Но если вы хотите получать уведомления по почте, то можете направить в налоговую уведомление о прекращении получения документов через «Госуслуги».
Те, кто на «Госуслугах» не зарегистрирован, будут получать бумажные уведомления о необходимых платежах по-прежнему.