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Кавер-группы и флайборд-шоу: в Багратионовске 13 июня пройдёт фестиваль музыки на воде

Перед зрителями выступят кавер-группы «Дискодяди» и «R.E.D.».

В Багратионовске 13 июня пройдет ежегодный «Аист Фест 2026» (0+). Об этом сообщает администрация муниципального округа.

Праздничная программа начнётся в 14:00 в парке «Война и мир». Для гостей подготовили детскую музыкальную программу, ремесленные ряды, фотозоны, мастер-классы, фуд-корт и фестиваль народного творчества. Также запланирована торжественная церемония вручения паспортов.

В 20:00 стартует фестиваль музыки на воде. Перед зрителями выступят кавер-группы «Дискодяди» и «R.E.D.». Кроме того, в вечернюю программу вошли флайборд-шоу и лазерное шоу.