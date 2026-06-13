Кавер-группы и флайборд-шоу: в Багратионовске 13 июня пройдёт фестиваль музыки на воде

В Багратионовске 13 июня пройдет ежегодный «Аист Фест 2026» (0+). Об этом сообщает администрация муниципального округа.
Праздничная программа начнётся в 14:00 в парке «Война и мир». Для гостей подготовили детскую музыкальную программу, ремесленные ряды, фотозоны, мастер-классы, фуд-корт и фестиваль народного творчества. Также запланирована торжественная церемония вручения паспортов.
В 20:00 стартует фестиваль музыки на воде. Перед зрителями выступят кавер-группы «Дискодяди» и «R.E.D.». Кроме того, в вечернюю программу вошли флайборд-шоу и лазерное шоу.