Роспотребнадзор назвал семь безопасных пляжей Ленобласти

Как сообщает Онлайн47, специалисты взяли 40 проб в 20 зонах рекреации в Выборгском, Волховском, Всеволожском, Приозерском, Киришском, Сланцевском, Бокситогорском и Тихвинском районах. Пригодными признали только семь — и все они находятся в Приозерском районе.