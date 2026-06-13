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Роспотребнадзор назвал семь безопасных пляжей Ленобласти

Из 20 проверенных зон отдыха купаться разрешили только в Приозерском районе.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверили качество воды в водоемах, предназначенных для отдыха. Результаты оказались невеселыми: безопасно купаться можно лишь на семи пляжах региона.

Как сообщает Онлайн47, специалисты взяли 40 проб в 20 зонах рекреации в Выборгском, Волховском, Всеволожском, Приозерском, Киришском, Сланцевском, Бокситогорском и Тихвинском районах. Пригодными признали только семь — и все они находятся в Приозерском районе.

Купаться разрешили в озерах Ратное, Снетковское, Петровское, Отрадное, Раздолинское и Мичуринское, а также в реке Бурной. Вода в остальных 13 акваториях не соответствует гигиеническим нормативам.

В ведомстве напомнили: купание в непригодных водоемах может обернуться кишечными инфекциями и кожными заболеваниями. Перед поездкой на пляж стоит свериться со списком безопасных мест.