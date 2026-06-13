Ученый из Ростова рассказал, как рыба из Индийского океана оказалась в Черном море

Особь длиной около 16 сантиметров и весом примерно 100 граммов имела яркую полосатую окраску. При извлечении из воды рыба издавала звуки, похожие на писк, — это защитная реакция терапоновых. Температура воды в месте вылова составляла всего 10−11 градусов, хотя вид считается тропическим и предпочитает +26−29.