В Калининграде росгвардейцы задержали мужчину с ножом в руках

Предварительно установлено, что злоумышленник пытался совершить кражу. Вынести товар из магазина не получилось из-за бдительности охраны. Дальше — больше. Нестабильное эмоциональное состояние стало причиной того, что сначала мужчина оказал сопротивление охранникам, затем извлёк нож и угрожал им сотрудникам торгового центра. После этого человек с ножом в руках решил убегать…