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В Калининграде росгвардейцы задержали мужчину с ножом в руках

Военнослужащие стали свидетелями погони и не растерялись.

Источник: Комсомольская правда

Всё произошло в центре Калининграда в пятницу, 12 июня. Патрулировавшие улицы города младший сержант Павел Романов и рядовой Максим Попов заметили, как из торгового центра выбегает мужчина с ножом в руках, а его преследуют охранники.

— Росгвардейцы незамедлительно среагировали и оказали содействие в задержании гражданина, который находился в нестабильном эмоциональном состоянии, — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Калининградской области.

Предварительно установлено, что злоумышленник пытался совершить кражу. Вынести товар из магазина не получилось из-за бдительности охраны. Дальше — больше. Нестабильное эмоциональное состояние стало причиной того, что сначала мужчина оказал сопротивление охранникам, затем извлёк нож и угрожал им сотрудникам торгового центра. После этого человек с ножом в руках решил убегать…

Росгвардейцы доставили нарушителя в полицию. Проводится проверка.

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