В Хабаровском крае торжественно закрыли «Российскую студенческую весну»

В Хабаровском крае завершился Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций. Масштабный молодёжный форум впервые прошёл на Дальнем Востоке, сразу на двух площадках — в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщили в правительстве края.
В торжественной церемонии закрытия принял участие губернатор Дмитрий Демешин. Перед началом он лично поздравил ансамбль «Аконит» из Хабаровского краевого колледжа искусств: коллектив завоевал Гран-при в номинации «Вокал».
Фестиваль проходил с 8 по 13 июня и собрал 1500 участников от 16 до 35 лет из более чем 70 регионов страны. Для Хабаровского края это стало одной из самых крупных молодёжных культурных площадок последних лет.
«У нас в гостях побывали представители более 70 регионов нашей страны. Хабаровский край — классный регион! Здесь много интересного, живут крепкие и сильные духом ребята, красивые девчата, люди, которые изменяют мир», — обратился Дмитрий Демешин к участникам.
Председатель Российского Союза Молодёжи Дмитрий Покровский поблагодарил регион за приём и спросил у участников, кто хотел бы вернуться в Хабаровск. Судя по аплодисментам и реакции зала, таких оказалось немало.
На закрытии вручили главные награды в общекомандном зачёте. Третье место заняла команда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, второе — делегация Пермского края, победителями стали представители Республики Саха (Якутия), а Гран-при получил Ямало-Ненецкий автономный округ.