Башкирские борцы выиграли бронзу Мемориала Бормана 2026

В Уфе завершился традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана. Он был юбилейным — 40-м. В заключительный день соревнований были определены команда-победитель и призеры.
В первом полуфинале встретились команды «Сибирь» и Республики Башкортостан. Хозяева в первых матчах сумели сделать себе задел в три победы, но дальше сибиряки сумели догнать и победить.
Во втором полуфинале выясняли отношения коллективы Московской и Самарской областей, и первые уверенно вышли в финал.
В итоге московская команда стала чемпионом, а башкирская — бронзовым призером.
В матче за третье место команда Республики Башкортостан поборола спортсменов из Самарской области — 8:2.