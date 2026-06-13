В Шымкенте завершили масштабную санитарную очистку территорий

В рамках программы специалисты Департамента экологии совместно с районными акиматами провели мониторинг территорий города и выявили ряд экологических нарушений, передает DKnews.kz.
Результаты мониторинга.
В марте-апреле текущего года в ходе обследования городской территории были выявлены 18 участков несанкционированного размещения отходов.
После получения информации районные акиматы оперативно организовали санитарно-очистные работы.
В результате:
все выявленные стихийные свалки полностью ликвидированы; территории очищены от мусора; участки приведены в надлежащее санитарное состояние.
Работа продолжается.
Как отмечают специалисты, подобные мероприятия направлены не только на устранение уже существующих проблем, но и на предотвращение появления новых несанкционированных свалок.
Особое внимание уделяется:
улучшению экологической ситуации в городе; повышению санитарной культуры населения; формированию ответственного отношения к окружающей среде; профилактике нарушений природоохранного законодательства.
Зачем это нужно.
Несанкционированные свалки оказывают негативное влияние на экологию, ухудшают санитарное состояние территорий и создают риски для здоровья населения. Своевременное выявление и устранение таких объектов помогает сделать город чище и комфортнее для жизни.
Что это показывает.
Работа в рамках инициативы «Таза Қазақстан» демонстрирует, что совместные действия экологических служб и местных исполнительных органов позволяют оперативно решать экологические проблемы и поддерживать порядок в населенных пунктах.
Чистая окружающая среда остается общей ответственностью государства, бизнеса и каждого жителя страны.