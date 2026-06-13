За 5 лет уровень занятости в Карелии увеличился на 1,9 процентного пункта

Уровень занятости в Карелии за последние пять лет вырос на 1,9 процентного пункта, сообщили в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по республике. Содействие трудоустройству населения — одна из задач нацпроекта «Кадры».
Отмечается, что данный показатель в Карелии вырос сильнее, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу. В то же время уровень безработицы в республике сократился на 3,7 процентного пункта. Для сравнения: по России этот показатель снизился только на 2,6 процентного пункта.
«Комплексно модернизированная служба занятости региона применяет новые подходы в своей работе: клиентоцентричность, подготовку кадров под запросы работодателей, пополнение рынка труда молодыми специалистами. Все эти меры господдержки помогают сохранять стабильность на рынке труда региона и обеспечить занятость населения. Положительная динамика уровня занятости показывает в первую очередь успешное развитие экономики и социальной сферы республики», — сказала начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова.
Она подчеркнула, что в регионе отмечается рост средней номинальной заработной платы, размер которой в марте 2026 года составил 88,3 тыс. рублей. Это на 12% больше показателя, зафиксированного в марте 2025-го. Реальная заработная плата в республике по сравнению с мартом 2025 года увеличилась на 6,1%.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.