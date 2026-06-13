За 5 лет уровень занятости в Карелии увеличился на 1,9 процентного пункта

Отмечается, что данный показатель в Карелии вырос сильнее, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу. В то же время уровень безработицы в республике сократился на 3,7 процентного пункта. Для сравнения: по России этот показатель снизился только на 2,6 процентного пункта.