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Родившийся в нижегородском зоопарке трубкозуб вышел на первую прогулку

Его первое знакомство с внешним миром было недолгим.

Источник: Живем в Нижнем

Малыш-трубкозуб, который появился на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо», вышел на свою первую уличную прогулку. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Напомним, трубкозуб — редкое и необычное животное. В России насчитывается всего два зоопарка, где размножаются эти животные. В «Лимпопо» кроха родился в мае.

Сегодня представители зоопарка рассказали о первом знакомстве малыша с внешним миром: трубкозуб порезвился на зеленой траве. Прогулка, по словам сотрудников, была недолгой, но очень яркой.

Ранее мы писали, что в нижегородский зоопарк из Швейцарии приехал снежный барс Базель.