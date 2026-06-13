Родившийся в нижегородском зоопарке трубкозуб вышел на первую прогулку

Малыш-трубкозуб, который появился на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо», вышел на свою первую уличную прогулку. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Напомним, трубкозуб — редкое и необычное животное. В России насчитывается всего два зоопарка, где размножаются эти животные. В «Лимпопо» кроха родился в мае.
Сегодня представители зоопарка рассказали о первом знакомстве малыша с внешним миром: трубкозуб порезвился на зеленой траве. Прогулка, по словам сотрудников, была недолгой, но очень яркой.
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