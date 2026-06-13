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В Петербурге спрос на электробайки и кроссовые мотоциклы вырос на 41 процент

Средняя стоимость подержанного мотоцикла составила 369 тысяч рублей, нового скутера — 170 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

С началом мотосезона петербуржцы активнее выбирают технику для городских и загородных поездок. Как сообщает Онлайн47, весной 2026 года спрос на электромотоциклы и электромопеды увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным аналитиков, спрос на подержанные мотоциклы в регионе вырос на 19%, предложение — на 17%. Средняя стоимость такой техники составила около 369 тысяч рублей. Кроссовые мотоциклы показали рост на 41%, а интерес к питбайкам подскочил почти в три раза.

Сегмент скутеров и мопедов тоже в плюсе: спрос вырос на 3%, средняя цена — около 195 тысяч рублей. Особенно заметно поднялся интерес к макси-скутерам — на 49%. Среди новой техники покупатели чаще смотрели на скутеры, мопеды, трициклы и спортбайки. Средняя стоимость нового мопеда или скутера — 170 тысяч рублей, нового мотоцикла — свыше 406 тысяч.

Аналитики связывают рост интереса с плотным трафиком и желанием горожан быстрее добираться до работы и загородных маршрутов.