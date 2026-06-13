В Петербурге спрос на электробайки и кроссовые мотоциклы вырос на 41 процент

Сегмент скутеров и мопедов тоже в плюсе: спрос вырос на 3%, средняя цена — около 195 тысяч рублей. Особенно заметно поднялся интерес к макси-скутерам — на 49%. Среди новой техники покупатели чаще смотрели на скутеры, мопеды, трициклы и спортбайки. Средняя стоимость нового мопеда или скутера — 170 тысяч рублей, нового мотоцикла — свыше 406 тысяч.