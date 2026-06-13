Рабочая неделя в Волгограде начнется с грозой, жарой и духотой

Рабочая неделя в Волгограде начнется с грозой, 30-градусной жарой и духотой. При грозе порывы ветра будут разгоняться до 15−20 м/с. Продохнуть позволит ночная прохлада. По области в прогнозе погоды — дожди, грозы и похолодание до 9 градусов при прояснении. Какой будет погода в Волгограде и области 15−16 июня 2026 года, рассказали синоптики регионального ЦГМС.