Рабочая неделя в Волгограде начнется с грозой, жарой и духотой

Рабочая неделя в Волгограде начнется с грозой, 30-градусной жарой и духотой. При грозе порывы ветра будут разгоняться до 15−20 м/с. Продохнуть позволит ночная прохлада. По области в прогнозе погоды — дожди, грозы и похолодание до 9 градусов при прояснении. Какой будет погода в Волгограде и области 15−16 июня 2026 года, рассказали синоптики регионального ЦГМС.
Погоду в Волгограде в понедельник, 15 июня 2026, прогнозируют без существенных осадков, но днем будет гроза со шквалистым ветром. Во вторник, 16 июня, будет сухо, ветер стихнет. Температура воздуха ночью будет около 16…18º, днем — 27…29º.
В отдельных районах Волгоградской области 15 июня пройдут дожди и грозы с порывами ветра 15−20 м/с. Ночью прохладно — 14…19º, при прояснении до 9º. Днем воздух прогреется до 24…29 градусов. 16 июня в прогнозе погоды дождя нет, ночью также прохладно, местами до 8º, зато днем — 25…30º.