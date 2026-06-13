На Среднем Урале 132 первых стобалльника

Свердловские власти рассказали о первых результатах единого государственного экзамена по литературе, химии и истории. Его выпускники сдавали 1 июня. Об этом сообщает губернатор Свердловской области Денис Паслер.
— В регионе — уже 132 стобалльника. В прошлом году было 97 наивысших результатов по этим предметам. Высокие баллы (от 81 до 99) набрали 1133 выпускника, — рассказал Денис Паслер.
Глава региона поздравил выпускников, их педагогов и родителей. Пока по результатам экзамена больше всего стобалльников, сдававших литературу — 97 человек. По химии — 28. Наивысшие результаты по истории у семи выпускников.