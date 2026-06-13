Взрыв на АЗС в Кульсары: вынесен приговор

Как сообщает издание, суд признал директора ТОО виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.
Дело рассматривалось по части 3 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.
Также были удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны.
В пользу детей погибших взыскана компенсация морального вреда — по 10 млн тенге каждому.
Приговор не вступил в законную силу.