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Взрыв на АЗС в Кульсары: вынесен приговор

В Атырауской области вынесен приговор по резонансному делу о взрыве на автозаправке в Кульсары, в результате которого погибли супруги, передает NUR.KZ со ссылкой на «Ақ Жайық».

Источник: Nur.kz

Как сообщает издание, суд признал директора ТОО виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Дело рассматривалось по части 3 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Также были удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны.

В пользу детей погибших взыскана компенсация морального вреда — по 10 млн тенге каждому.

Приговор не вступил в законную силу.