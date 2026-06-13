Воронежский токарь удостоился звания Героя Труда Российской Федерации

Добавим, что Анатолий Свиридов любимым делом занимается 48 лет. За годы работы в электронной промышленности он освоил различные виды токарных станков. Детали, которые выхолят из-под руки мастера, относятся к первому классу точности и считаются одними из самых сложных в производстве. При этом специалист постоянно повышает квалификацию, осваивает новые методы работы и внедряет их на предприятии.