В Волгоградской области люди с ОВЗ получили документы об образовании

Уточним, что такие документы выдают людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые проживают в региональных стационарных отделениях социального обслуживания. В Волгоградской области такую работу проводят с 2019 года. В общей сложности в регионе на данный момент документы об образовании были выданы 240 людям с ОВЗ и инвалидностью. Обладатель такого свидетельства получает возможность освоить рабочие специальности в колледжах.