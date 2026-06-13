В Волгоградской области люди с ОВЗ получили документы об образовании

Свидетельства об образовании были выданы 73 взрослым людям, которые проживают в стационарных отделениях социального обслуживания в Волгоградской области. Обучение для них было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном комитете образования и науки.
Уточним, что такие документы выдают людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые проживают в региональных стационарных отделениях социального обслуживания. В Волгоградской области такую работу проводят с 2019 года. В общей сложности в регионе на данный момент документы об образовании были выданы 240 людям с ОВЗ и инвалидностью. Обладатель такого свидетельства получает возможность освоить рабочие специальности в колледжах.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.