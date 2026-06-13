Жители Камызякского района Астраханской области активно сдают нормы ГТО

Пройти тестирование комплекса «Готов к труду и обороне» могут все желающие в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Для каждого возраста определены своя ступень и свои нормативы, различающиеся у мужчин и женщин. Кроме того, возможность пройти тестирование есть у людей с ограниченными возможностями здоровья, для них нормативы адаптированы.