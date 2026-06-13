Жители Камызякского района Астраханской области активно сдают нормы ГТО

Более 2,5 тыс. жителей Камызякского района в Астраханской области попробовали свои силы в сдаче нормативов ГТО с начала года. Популяризация здорового образа жизни является одной из задач госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации муниципалитета.
Пройти тестирование комплекса «Готов к труду и обороне» могут все желающие в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Для каждого возраста определены своя ступень и свои нормативы, различающиеся у мужчин и женщин. Кроме того, возможность пройти тестирование есть у людей с ограниченными возможностями здоровья, для них нормативы адаптированы.
Сдать нормативы комплекса и заявиться на знак отличия можно на районных спортивных мероприятиях и фестивалях. Также проводятся выездные приемы на территории сельсоветов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.