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Жители Камызякского района Астраханской области активно сдают нормы ГТО

Такой возможностью с начала года воспользовались более 2,5 тысячи человек.

Источник: Национальные проекты России

Более 2,5 тыс. жителей Камызякского района в Астраханской области попробовали свои силы в сдаче нормативов ГТО с начала года. Популяризация здорового образа жизни является одной из задач госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации муниципалитета.

Пройти тестирование комплекса «Готов к труду и обороне» могут все желающие в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Для каждого возраста определены своя ступень и свои нормативы, различающиеся у мужчин и женщин. Кроме того, возможность пройти тестирование есть у людей с ограниченными возможностями здоровья, для них нормативы адаптированы.

Сдать нормативы комплекса и заявиться на знак отличия можно на районных спортивных мероприятиях и фестивалях. Также проводятся выездные приемы на территории сельсоветов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.