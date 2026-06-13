Три рейса задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 13 июня

В нижегородском аэропорту 13 июня задерживаются три рейса на вылет.
Согласно данным онлайн-табло, рейс SU-800 авиакомпании «Аэрофлот» в Анталью перенесён с 15:55 на 16:55. Вылет рейса U6−1579 «Уральских авиалиний» по тому же направлению сдвинут с 20:35 на 22:00.
Также задержан рейс авиакомпании Nordwind в Сочи — его отправление перенесено с 18:55 на 00:55 следующего дня.
Причины изменений в расписании не уточняются.
Ранее сообщалось, что посадку на рейсы по биометрии планируют внедрить в нижегородском аэропорту.