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Три рейса задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 13 июня

Пассажиры позднее улетят в Анталью и Сочи.

Источник: Время

В нижегородском аэропорту 13 июня задерживаются три рейса на вылет.

Согласно данным онлайн-табло, рейс SU-800 авиакомпании «Аэрофлот» в Анталью перенесён с 15:55 на 16:55. Вылет рейса U6−1579 «Уральских авиалиний» по тому же направлению сдвинут с 20:35 на 22:00.

Также задержан рейс авиакомпании Nordwind в Сочи — его отправление перенесено с 18:55 на 00:55 следующего дня.

Причины изменений в расписании не уточняются.

Ранее сообщалось, что посадку на рейсы по биометрии планируют внедрить в нижегородском аэропорту.