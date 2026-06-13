Слюсарь: новая школа в мкр Вертолетное Поле откроется к 1 сентября

В настоящее время единственная действующая школа в микрорайоне переполнена — дефицит учебных мест сохраняется более пяти лет. В рамках оперативного решения проблемы достигнуто соглашение с застройщиком о возведении школы модульной конструкции на 400 мест. Завершение строительных работ запланировано на 1 августа, открытие — на 1 сентября текущего года.