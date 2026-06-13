В Хабаровский край не пустили сосиски, рыбу и куриные лапки из Китая

В Хабаровском крае с начала летней навигации пресекли 50 попыток незаконного ввоза животноводческой продукции через пункт пропуска «Покровка». Всего инспекторы остановили 53,9 кг продуктов, которые китайские туристы пытались провезти с нарушениями, сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Один из таких случаев произошёл 8 июня. При досмотре ручной клади у граждан Китая нашли 21,8 кг запрещённой к ввозу продукции: сосиски, колбасы, куриные лапы, снеки из говядины и свинины, рыбу и молоко.
Все эти продукты относятся к товарам, которые находятся под ветеринарным контролем. Для их ввоза нужны документы, подтверждающие происхождение, безопасность и вид продукции. Если соответствующие бумаги отсутствуют, провезти груз через границу нельзя — в данном случае всю задержанную продукцию вернули на территорию КНР.
В Россельхознадзоре напомнили, что перевозить подконтрольные ветеринарному надзору товары без ветеринарно-сопроводительных документов запрещено. Такие правила действуют, чтобы не допустить заноса опасных заболеваний животных и небезопасной продукции на территорию региона.