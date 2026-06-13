В Хабаровский край не пустили сосиски, рыбу и куриные лапки из Китая

Все эти продукты относятся к товарам, которые находятся под ветеринарным контролем. Для их ввоза нужны документы, подтверждающие происхождение, безопасность и вид продукции. Если соответствующие бумаги отсутствуют, провезти груз через границу нельзя — в данном случае всю задержанную продукцию вернули на территорию КНР.