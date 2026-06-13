В Республике Коми выпустили гид по господдержке фермеров

Центр компетенций АПК Коми создал буклет-гид по господдержке для фермеров, которая в том числе доступна по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и торговли республики.
Буклет-гид в формате карточек размещен на странице регионального минсельхоза в соцсети «ВКонтакте». Из него можно узнать о грантах, доступных аграриям Коми.
Максимальная сумма финансовой поддержки составляет 30 млн рублей. Ее вправе получить граждане РФ, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства. Средства можно потратить на покупку земли сельхозназначения, строительство и ремонт сельхозпомещений, приобретение оборудования, подключение к инженерным коммуникациям, а также на закупку скота.
Для оформления поддержки необходимо предоставить паспорт, правоустанавливающие документы на землю, подробный бизнес-план проекта и выписку с банковского счета (подтверждение собственных средств). Также понадобятся документы, подтверждающие опыт в сельском хозяйстве, и справка об отсутствии долгов по налогам и сборам.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.