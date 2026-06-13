Девять нижегородцев выступят на чемпионате и двух первенствах мира по муайтай

Кроме того, Гордей Красильников (38 кг) отправился в Малайзию на первенство мира среди школьников, этот турнир станет первым в истории. 13-летний тайбоксёр тренируется в спорткомплексе «Узола» посёлка Ковернино, в то же время представляет бойцовский клуб «Панчер».