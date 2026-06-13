Девять нижегородцев выступят на чемпионате и двух первенствах мира по муайтай

Главные международные соревнования сезона будет проходить в Куала-Лумпуре — столице Малайзии — с 16 по 26 июня.
На чемпионате мира Нижегородскую область представят Любовь Кузнецова (Нижний Новгород, спортивная школа «Чайка» / школа спортивной подготовки «Альтаир», весовая категория 71 кг) и Кирилл Грибов (Нижний Новгород, СШ «Радий» / бойцовский клуб «Пиранья», 81 кг).
Участниками первенства мира среди молодёжи (U-24) стали Анастасия Мельникова (Нижний Новгород, «Радий»/ «Пиранья», 51 кг), Вера Мухина (Кстово, спортшкола олимпийского резерва по самбо, 54 кг), Елизавета Лытенкова (Арзамас, Центр развития спорта «А-Профи», 71 кг), Илья Балыбердин (Нижний Новгород, СШ № 9 / БК «Панчер-НН», 81 кг), Степан Бажмин (Арзамас, «А-Профи», 86 кг) и Алексей Малов (Нижний Новгород, «Чайка»/ «Альтаир», свыше 91 кг).
Кроме того, Гордей Красильников (38 кг) отправился в Малайзию на первенство мира среди школьников, этот турнир станет первым в истории. 13-летний тайбоксёр тренируется в спорткомплексе «Узола» посёлка Ковернино, в то же время представляет бойцовский клуб «Панчер».
В этом году команда Нижегородской области стала основой молодёжной сборной России. Делегировав туда сразу шестерых спортсменов, Нижегородская федерация муайтай установила рекорд: такого количества наших земляков в молодёжной сборной ещё не было.
Помогать российским тайбоксёрам в Куала-Лумпуре будет квартет нижегородских тренеров. Это Екатерина Крайнова, Нариман Жалилов, Николай Евграфов и Антон Соколов.