Под Воронежем началась рекультивация скотомогильника площадью 30 гектар

Под Воронежем на Гремяченском утильзаводе началась рекультивация скотомогильника. Площадь захоронения биологических отходов составляет около 30 гектаров, сообщил руководитель управления ветеринарии региона Михаил Миньков.
По его словам, долгое время туши коров, свиней и птицы не перерабатывали, а просто закапывали в землю. Было много обращений и жалоб от жителей. Однако установить и наказать виновных не удалось, так как предприятие постоянно меняло собственников, а те перекладывали ответственность друг на друга.
Сейчас у завода появился новый владелец, и работы по рекультивации наконец начались.
Тем не менее, мощности старого предприятия существенно снижены, оборудование устарело. Региональные власти рассматривают возможность строительства нового современного завода по утилизации биоотходов и ждут инвесторов.
«Если проект удастся реализовать, вопрос утилизации биологических отходов в Воронежской области будет закрыт», — отметил Миньков.