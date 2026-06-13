Под Воронежем началась рекультивация скотомогильника площадью 30 гектар

По его словам, долгое время туши коров, свиней и птицы не перерабатывали, а просто закапывали в землю. Было много обращений и жалоб от жителей. Однако установить и наказать виновных не удалось, так как предприятие постоянно меняло собственников, а те перекладывали ответственность друг на друга.