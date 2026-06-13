Здания пожарных отрядов построят в трех районах Москвы по программе КРТ

«Москва продолжает уделять особое внимание созданию инфраструктуры, обеспечивающей безопасность города и его жителей. Такие объекты возводятся в городе в том числе и по программе комплексного развития территорий. В частности, в столичных районах Крюково, Печатники и Очаково-Матвеевское планируется строительство зданий пожарных отрядов. Общая площадь трех зданий составит почти 7,3 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.