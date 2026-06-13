Здания пожарных отрядов построят в трех районах Москвы по программе КРТ

«Москва продолжает уделять особое внимание созданию инфраструктуры, обеспечивающей безопасность города и его жителей. Такие объекты возводятся в городе в том числе и по программе комплексного развития территорий. В частности, в столичных районах Крюково, Печатники и Очаково-Матвеевское планируется строительство зданий пожарных отрядов. Общая площадь трех зданий составит почти 7,3 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Проект КРТ в Западном административном округе уже опубликован на сайте mos.ru, а в Зеленоградском и Юго-Восточном административных округах они уже реализуются.
«Два здания пожарных отрядов появятся в промзонах Малино и “Южный порт” в рамках проектов КРТ по формированию новых городских кварталов. Еще одно разместится на ул. Рябиновая на западе столицы недалеко от будущего жилого квартала. Каждый объект оснастят современным оборудованием. Это позволит максимально быстро реагировать на различные происшествия», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.