Выставка «Сделано в Татарстане» пройдет в Казани в дни саммита Россия — АСЕАН

С 15 по 19 июня выставка будет функционировать для участников саммита, а 20 и 21 июня откроет свои двери для жителей и гостей Казани.
«Сегодня Ассоциация государств Юго-Восточной Азии является приоритетным направлением для внешнеэкономической деятельности Татарстана. Мы активно работаем почти со всеми странами. Их делегации проявляют большой интерес к нашей республике, что подтверждается визитами на самом высоком уровне. Наши компании также заинтересованы в сотрудничестве со странами Юго-Восточной Азии. Министерство проводит регулярные встречи с торгпредами, в которых приняли участие представители из Филиппин, Малайзии, Индонезии, Таиланда, Сингапура и Вьетнама. Этот формат помог десяткам предприятий-экспортеров найти ниши, узнать об особенностях экономик дружественных нам государств», — сказал заместитель Премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.
«И в рамках саммита Россия — АСЕАН мы представляем масштабную экспозицию “Сделано в Татарстане”. Около 100 ведущих компаний — Казанский вертолетный завод, КАМАЗ, Соллерс, “Алабуга”, “Аурус”, КМПО, ПОЗиС, “Татнефть” и другие — покажут свою высокотехнологичную продукцию участникам мероприятия. Уверен, что саммит станет для наших стран, предприятий новым трамплином, как это было с БРИКС», — добавил он.
В экспозиции примут участие более 90 компаний и организаций Татарстана. Для посетителей будут организованы уличная и внутренняя выставочные зоны общей площадью более 4 тыс. кв. м. На уличной экспозиции будут представлены 30 единиц техники, среди экспонатов: вертолет Ансат-М, линейка автомобилей КАМАЗ, СОЛЛЕРС, электромобиль АТОМ, автобусы, сельскохозяйственная техника, мобильные медицинские комплексы и другие разработки татарстанских производителей.
«Выставка “Сделано в Татарстане” позволяет показать гостям саммита, насколько многогранно сегодня развиваются молодежные международные проекты в республике при активной поддержке ее руководства. В Татарстан приезжают не только учиться, но и развивать свои таланты и реализовывать себя, потому что здесь есть все возможности для молодежи», — отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.
«Отдельный блок выставки будет посвящен международным молодежным проектам, которые представит Академия молодежной дипломатии Татарстана. Кроме того, на выставке все дни будут работать и помогать инициативные молодые люди нашей республики — персонал и добровольцы, без которых невозможно представить ни одно мероприятие в Татарстане. Рабочая молодежь республики здесь получит большую возможность рассказать о своих проектах иностранным коллегам. Уверен, что выставка, как и в прошлый раз, станет площадкой для новых знакомств, партнерств и совместных инициатив», — добавил он.
Внутренняя экспозиция объединит около 100 компаний и организаций, представляющих промышленный, медицинский, инфокоммуникационный, аграрный, научно-образовательный, туристический и социально-гуманитарный потенциал Татарстана.
«Для нашего Центра уникального мастерства участие в саммите Россия — АСЕАН — большая честь и ответственность. Наш кластер — это не просто выставочная площадка, а место живого ремесла. В дни выставки мы сможем показать гостям форума красоту и разнообразие ремесленных мастеров Татарстана, познакомить гостей с древней историей и традициями народов, проживающих в многонациональной республике. Приглашаем и жителей, и гостей не только увидеть, но и попробовать: под руководством мастеров каждый сможет создать свое изделие — из глины, кожи или ткани. Это и есть настоящий мост между культурами: через руки и традиции», — подчеркнул гендиректор Центра уникального мастерства Ранко Тепавчевич.
Организаторами выставки достижений Республики Татарстан «Сделано в Татарстане» выступают Министерство промышленности и торговли РТ и Министерство по делам молодежи РТ, Центр уникального мастерства при активном участии республиканских министерств и ведомств и поддержке Правительства Республики Татарстан.