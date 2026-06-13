Выставка «Сделано в Татарстане» пройдет в Казани в дни саммита Россия — АСЕАН

«Для нашего Центра уникального мастерства участие в саммите Россия — АСЕАН — большая честь и ответственность. Наш кластер — это не просто выставочная площадка, а место живого ремесла. В дни выставки мы сможем показать гостям форума красоту и разнообразие ремесленных мастеров Татарстана, познакомить гостей с древней историей и традициями народов, проживающих в многонациональной республике. Приглашаем и жителей, и гостей не только увидеть, но и попробовать: под руководством мастеров каждый сможет создать свое изделие — из глины, кожи или ткани. Это и есть настоящий мост между культурами: через руки и традиции», — подчеркнул гендиректор Центра уникального мастерства Ранко Тепавчевич.