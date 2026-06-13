Акция в честь Дня эколога прошла в Нарьян-Маре и поселке Искателей

Масштабная экологическая акция в честь Дня эколога состоялась на территории Нарьян-Мара и поселка Искателей. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.
Участниками мероприятия стали более 50 организаций. Они провели уборку в лесной зоне. Ее разделили на 45 участков — каждый закрепили за определенной командой. Собранный мусор вывезут на объекты размещения отходов в Нарьян‑Маре.
«Свалки в лесной зоне — острая проблема. Пищевые отходы разлагаются более 30 дней, а пластик, алюминий, шины, батарейки — более 200 лет, а то и вовсе не разлагаются, нанося вред окружающей среде. Наш лозунг — “Все вместе мы сделаем нашу планету чище”. Такие акции мы очень любим, и наши граждане активно к ним присоединяются», — отметила заместитель начальника управления природных ресурсов и экологии департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса региона — начальник отдела природопользования Светлана Кустышева.
Участники акции подчеркнули, что большая часть найденного мусора — это старые отходы. Это микросвалки, образовавшиеся несколько лет назад. Свежего мусора почти нет — это говорит о росте экологической сознательности жителей.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.