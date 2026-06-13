Акция в честь Дня эколога прошла в Нарьян-Маре и поселке Искателей

«Свалки в лесной зоне — острая проблема. Пищевые отходы разлагаются более 30 дней, а пластик, алюминий, шины, батарейки — более 200 лет, а то и вовсе не разлагаются, нанося вред окружающей среде. Наш лозунг — “Все вместе мы сделаем нашу планету чище”. Такие акции мы очень любим, и наши граждане активно к ним присоединяются», — отметила заместитель начальника управления природных ресурсов и экологии департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса региона — начальник отдела природопользования Светлана Кустышева.