В Челябинской области вырос спрос на зоонянь и продавцов-кассиров

В Челябинской области в мае заметно увеличилось количество предложений для зоонянь, кассиров, мойщиков и грузчиков. Работодатели предлагали варианты с гибким графиком и средним вознаграждением в размере 5300 рублей за смену, сообщили ИА «Первое областное» аналитики сервиса «Авито Подработка».
Наибольший спрос пришелся на зоонянь: число предложений для исполнителей в этой сфере выросло в два раза по сравнению с маем 2025 года. Среднее вознаграждение составило 20 тысяч рублей за частичную занятость.
Вторыми по востребованности стали продавцы-кассиры: количество таких вакансий возросло на 76%. В среднем за смену исполнителям предлагали 5300 рублей.
Активно в Челябинской области искали мойщиков, дворников и грузчиков. Клининговым сотрудникам предлагали в среднем 16,8 и 17,7 тысячи рублей соответственно при частичной занятости, грузчикам — 7,5 тысячи рублей за смену.
«Рост числа смен для представителей указанных профессий отражает особенности сезонного спроса на услуги временных исполнителей в Челябинской области: заказчики готовятся к летнему сезону и увеличению потока клиентов», — прокомментировали исследователи.