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3,5 млн рублей готовы потратить на ремонт крыш общежитий ИК в Нижнем

Общежития исправительной кколонии располагаются на улице Ракетная.

На портале государственных закупок ищут подрядчика для ремонта кровли общежития двух отрядов исправительной колонии № 5 — №№ 7 и 11.

На ремонт готовы потратить до 3,5 млн рублей, эта сумма должна включать материалы и обеспечение всем нужным для работ оборудованием. Завершить ремонтные работы на кровле зданий ИК-5, согласно условиям контракта, необходимо будет в короткие сроки — до 15 июля 2026 года.

Электронные заявки от потенциальныхподрядчиков принимаются до 18 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что ремонт стартует по ночам на Борском мосту через Волгу.