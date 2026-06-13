3,5 млн рублей готовы потратить на ремонт крыш общежитий ИК в Нижнем

На портале государственных закупок ищут подрядчика для ремонта кровли общежития двух отрядов исправительной колонии № 5 — №№ 7 и 11.
На ремонт готовы потратить до 3,5 млн рублей, эта сумма должна включать материалы и обеспечение всем нужным для работ оборудованием. Завершить ремонтные работы на кровле зданий ИК-5, согласно условиям контракта, необходимо будет в короткие сроки — до 15 июля 2026 года.
Электронные заявки от потенциальныхподрядчиков принимаются до 18 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что ремонт стартует по ночам на Борском мосту через Волгу.