3,5 млн рублей готовы потратить на ремонт крыш общежитий ИК в Нижнем

На ремонт готовы потратить до 3,5 млн рублей, эта сумма должна включать материалы и обеспечение всем нужным для работ оборудованием. Завершить ремонтные работы на кровле зданий ИК-5, согласно условиям контракта, необходимо будет в короткие сроки — до 15 июля 2026 года.