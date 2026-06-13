С помощью ИИ биатлонисты Бабиков и Латыпов стали условными футболистами

В США, Канаде и Мексике продолжается 23-й Чемпионат мира по футболу. В Союзе биатлонистов России провели интересный эксперимент с модного в наши дни искусственного интеллекта. Он распределил мужскую часть российского биатлона на условные футбольные позиции.