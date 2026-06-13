С помощью ИИ биатлонисты Бабиков и Латыпов стали условными футболистами

В том числе свою роль на поле получили два опытных уфимца — Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.
Номер 6 в центре зеленой площадки получил опорный полузащитник Антон Бабиков.
Вот как объяснил ИИ свой выбор: опытный боец, который знает цену каждому метру поля; он добавит жёсткости в отборе мяча и не даст сопернику спокойно разыгрывать его в центре.
Почетную «десятку» заслужил левый полузащитник Эдуард Латыпов. Про него сказано: «дирижер, который чувствует ритм матча и умеет выбрать идеальный момент для рывка, понимая, когда нужно экономить силы, а когда стоит выложиться полностью».
ИИ также считает, что на левом фланге Латыпов «мог бы связывать защиту и атаку, раздавать умные пасы, находить свободные зоны и вскрывать оборону соперника точными диагоналями и острыми передачами».