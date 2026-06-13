В Староуткинске на Урале обновили здание двух общеврачебных практик

Обновленное здание, в котором расположены две общие врачебные практики, открылось 3 июня в поселке Староуткинск Свердловской области. Ремонт проводился при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Во время реконструкции в здании полностью обновили первый этаж, включая несколько входных групп, заменили коммуникации, системы вентиляции и электроснабжения. В коридорах стало уютно и красиво, а найти нужный кабинет помогает современная навигация.
«Сегодня большой праздник для жителей Староуткинска: теперь первичную доврачебную и врачебную помощь они могут получать в современных и комфортных условиях. Помимо прочих медицинских подразделений здесь есть и кабинет зубного врача, что особенно важно для отдаленной территории. Благодаря поддержке правительства Свердловской области мы имеем такой чудесный результат», — отметила главный специалист отдела организации первичной помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Ольга Шалагина.
Отметим, общие врачебные практики были открыты в Староуткинске в 2006 году. Там получают медпомощь около 2,5 тысячи человек, в том числе более 500 детей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.