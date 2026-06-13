В Староуткинске на Урале обновили здание двух общеврачебных практик

«Сегодня большой праздник для жителей Староуткинска: теперь первичную доврачебную и врачебную помощь они могут получать в современных и комфортных условиях. Помимо прочих медицинских подразделений здесь есть и кабинет зубного врача, что особенно важно для отдаленной территории. Благодаря поддержке правительства Свердловской области мы имеем такой чудесный результат», — отметила главный специалист отдела организации первичной помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Ольга Шалагина.