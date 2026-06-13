Выделенные полосы обустроили на 27 участках Москвы в прошлом году

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать транспортную инфраструктуру столицы. Наши специалисты разработали несколько методик открытия выделенных полос. Это помогает создать приоритет для автобусов и электробусов без существенного влияния на общее движение. Сегодня по выделенным полосам проходят более 1 тыс. маршрутов наземного транспорта. Ежедневно ими пользуются миллионы пассажиров», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
В прошлом году выделенные полосы добавили на 27 участках. На 15 из них скорость остального транспорта не изменилась, а на восьми даже выросла. Результата добиваются несколькими способами.
На ул. Муравская выделенная полоса завершается за 70 м до перекрестка с Пятницким шоссе, а для прочего транспорта вместо одной широкой полосы организовали две стандартные. Благодаря этому при вводе выделенной полосы быстрее поехали не только автобусы, но и другие машины — скорость движения увеличилась на 16%.
На ул. Автозаводская было три полосы, которые перед ТТК сужались до одной. Выделенку сделали в широкой части, выезд на магистраль оставили прежним. Пропускная способность выросла на 5% благодаря снижению количества перестроений.
На Неманском проезде было всего две полосы для движения, а после переразметки к ним добавили отдельную полосу для автобусов и парковочных мест. Скорость личного транспорта здесь не снизилась.