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Выделенные полосы обустроили на 27 участках Москвы в прошлом году

Москва развивает систему выделенных полос для городского транспорта более 15 лет, их общая протяжeнность уже превысила 500 км, в прошлом году выделенные полосы обустроили на 27 участках. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать транспортную инфраструктуру столицы. Наши специалисты разработали несколько методик открытия выделенных полос. Это помогает создать приоритет для автобусов и электробусов без существенного влияния на общее движение. Сегодня по выделенным полосам проходят более 1 тыс. маршрутов наземного транспорта. Ежедневно ими пользуются миллионы пассажиров», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В прошлом году выделенные полосы добавили на 27 участках. На 15 из них скорость остального транспорта не изменилась, а на восьми даже выросла. Результата добиваются несколькими способами.

На ул. Муравская выделенная полоса завершается за 70 м до перекрестка с Пятницким шоссе, а для прочего транспорта вместо одной широкой полосы организовали две стандартные. Благодаря этому при вводе выделенной полосы быстрее поехали не только автобусы, но и другие машины — скорость движения увеличилась на 16%.

На ул. Автозаводская было три полосы, которые перед ТТК сужались до одной. Выделенку сделали в широкой части, выезд на магистраль оставили прежним. Пропускная способность выросла на 5% благодаря снижению количества перестроений.

На Неманском проезде было всего две полосы для движения, а после переразметки к ним добавили отдельную полосу для автобусов и парковочных мест. Скорость личного транспорта здесь не снизилась.

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