Выделенные полосы обустроили на 27 участках Москвы в прошлом году

На ул. Муравская выделенная полоса завершается за 70 м до перекрестка с Пятницким шоссе, а для прочего транспорта вместо одной широкой полосы организовали две стандартные. Благодаря этому при вводе выделенной полосы быстрее поехали не только автобусы, но и другие машины — скорость движения увеличилась на 16%.