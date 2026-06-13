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Минниханов дал указание провести Сабантуй в Казани на высоком уровне

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести предстоящий Сабантуй в Казани на высоком уровне, учитывая, что Казань в 2026 году будет культурной столицей исламского мира.

Источник: МК.RU Казань

Это обязывает город продемонстрировать гостям праздника всё многообразие культуры татарского народа и республики.

В настоящее время народные празднования проходят в Набережных Челнах и Альметьевске. Сабантуй в Казани намечен на 20 июня и будет проходить на трех основных локациях: в Березовых рощах поселка Мирный, в Дербышках и в лесопарке Лебяжье. Дополнительно, 19 июня, на Казанском ипподроме состоятся соревнования по конному спорту.

Минниханов подчеркнул важность тщательной организации районных подворий, транспортной логистики и обеспечения безопасности гостей. Представителям районов, ответственным за подготовку площадок, необходимо лично контролировать процесс, а администрация Казани должна создать все условия для успешной работы команд из районов.

Первоочередной задачей является обеспечение правопорядка и общественной безопасности. Кроме того, необходимо проработать все аспекты логистики: определить маршруты и расписание общественного транспорта, а также обеспечить достаточное количество парковочных мест.

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