Минниханов дал указание провести Сабантуй в Казани на высоком уровне

Это обязывает город продемонстрировать гостям праздника всё многообразие культуры татарского народа и республики.
В настоящее время народные празднования проходят в Набережных Челнах и Альметьевске. Сабантуй в Казани намечен на 20 июня и будет проходить на трех основных локациях: в Березовых рощах поселка Мирный, в Дербышках и в лесопарке Лебяжье. Дополнительно, 19 июня, на Казанском ипподроме состоятся соревнования по конному спорту.
Минниханов подчеркнул важность тщательной организации районных подворий, транспортной логистики и обеспечения безопасности гостей. Представителям районов, ответственным за подготовку площадок, необходимо лично контролировать процесс, а администрация Казани должна создать все условия для успешной работы команд из районов.
Первоочередной задачей является обеспечение правопорядка и общественной безопасности. Кроме того, необходимо проработать все аспекты логистики: определить маршруты и расписание общественного транспорта, а также обеспечить достаточное количество парковочных мест.