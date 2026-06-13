Минниханов дал указание провести Сабантуй в Казани на высоком уровне

В настоящее время народные празднования проходят в Набережных Челнах и Альметьевске. Сабантуй в Казани намечен на 20 июня и будет проходить на трех основных локациях: в Березовых рощах поселка Мирный, в Дербышках и в лесопарке Лебяжье. Дополнительно, 19 июня, на Казанском ипподроме состоятся соревнования по конному спорту.