Облздрав Волгограда назвал 5 правил безопасной еды летом

Специалисты рекомендуют покупать еду только в стационарных заведениях с холодильным оборудованием, избегать уличных ларьков без проточной воды, проверять, горячее ли мясо на вертеле, и не брать на пикник уже заправленные салаты — только в сумке-холодильнике и без заправки до подачи.