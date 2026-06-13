Облздрав Волгограда назвал 5 правил безопасной еды летом

Комитет здравоохранения Волгоградской области предупредил жителей об опасности готовой еды в летнюю жару. Облздрав опубликовал пять правил, которые помогут не попасть в инфекционное отделение. Пик острых кишечных инфекций традиционно приходится на теплый сезон.
Главная угроза — заправленные блюда: салаты с майонезом, шаурма, паштеты. При температуре выше +6°C бактерии в них размножаются многократно быстрее. По нормам СанПиН, скоропортящиеся блюда не должны находиться без холода более 2 часов.
Специалисты рекомендуют покупать еду только в стационарных заведениях с холодильным оборудованием, избегать уличных ларьков без проточной воды, проверять, горячее ли мясо на вертеле, и не брать на пикник уже заправленные салаты — только в сумке-холодильнике и без заправки до подачи.
Лучше потратить 10 минут на поиск чистого кафе и 200 рублей на термосумку, чем провести неделю в стационаре с тяжелой интоксикацией, — предупреждают в ведомстве.
Если после еды появились тошнота, рвота, диарея или температура, облздрав советует немедленно прекратить прием пищи и не принимать антибиотики самостоятельно. При резком ухудшении состояния — вызывать скорую по номеру 103 или 112.
Ранее сообщалось об опасности бесконтрольного приема магния.