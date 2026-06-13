Три награды привезли участники Всероссийской Студенческой весны из Башкирии

Студентка Уфимского училища искусств Айлина Аубакирова получила специальный приз в инструментальном направлении с номером «Урал-тау», а Арслан Давлетшин из Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности выиграл спецприз в направлении «Видео» с короткометражным роликом на тему «В одном ритме».