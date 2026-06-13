Самая дешевая говядина по региону оказалась в Сальске

В среднем по области килограмм говядины стоит 701,31 рубля. Самая выгодная цена — в Сальске (651,98 рубля), что почти на 60 рублей дешевле среднеобластного показателя. Таганрог, напротив, стал лидером по дороговизне: здесь говядину продают по 714,16 рубля. Ростов‑на‑Дону расположился ближе к верхней границе — 710,5 рубля за килограмм.