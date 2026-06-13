Самая дешевая говядина по региону оказалась в Сальске

8 июня Ростовстат опубликовал свежие данные о средних ценах на мясо в городах региона. Анализ показывает, что стоимость продуктов заметно различается в зависимости от города.
В среднем по области килограмм говядины стоит 701,31 рубля. Самая выгодная цена — в Сальске (651,98 рубля), что почти на 60 рублей дешевле среднеобластного показателя. Таганрог, напротив, стал лидером по дороговизне: здесь говядину продают по 714,16 рубля. Ростов‑на‑Дону расположился ближе к верхней границе — 710,5 рубля за килограмм.
Ситуация со свининой иная. Средняя цена по региону — 425,96 рубля, но самая низкая стоимость зафиксирована в Ростове‑на‑Дону — 403,69 рубля. Шахты, наоборот, стали городом с самой дорогой свининой: 459,03 рубля — разница почти 55 рублей с Ростовом.
Средняя цена куриного мяса по области — 222,20 рубля. Миллерово оказалось самым выгодным городом: здесь курятину продают по 208,88 рубля. А вот Волгодонск и Таганрог лидируют по дороговизне — 229,21 и 231,73 рубля соответственно.
Такие данные помогут жителям Ростовской области планировать покупки и выбирать наиболее выгодные магазины в своём городе или соседних муниципалитетах.