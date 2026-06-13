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«Медвежий спа-салон» заработал в челябинском зоопарке

В челябинском зоопарке произошло событие, которое смело можно назвать медвежьим днём счастья. Бурая медведица Шкода, наконец-то получила долгожданный подарок — новенький, с иголочки, бассейн. И теперь жизнь косолапой красавицы забурлила новыми, освежающими красками.

Источник: Pchela.News

Осторожное исследование новой купальни мгновенно переросло в настоящий фестиваль радости. Подкрепившись фруктами и овощами, Шкода с восторгом плюхнулась в воду и начала самозабвенно плескаться. Она мыла лапы, переворачивалась на спину, поднимала брызги и наслаждалась прохладой.