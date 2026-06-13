«Медвежий спа-салон» заработал в челябинском зоопарке

Осторожное исследование новой купальни мгновенно переросло в настоящий фестиваль радости. Подкрепившись фруктами и овощами, Шкода с восторгом плюхнулась в воду и начала самозабвенно плескаться. Она мыла лапы, переворачивалась на спину, поднимала брызги и наслаждалась прохладой.