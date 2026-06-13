Обучение по программе «Призма» в Архангельске провели для 70 молодых ученых

«Сегодня недостаточно просто заниматься наукой. Нужно уметь выстраивать коммуникацию, работать в команде, доносить свои идеи до коллег и партнеров. В научной деятельности регулярно возникают сложные, нестандартные ситуации, и умение находить из них выход через диалог становится важной профессиональной компетенцией», — отметила секретарь координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Дарья Козлова.