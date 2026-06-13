Обучение по программе «Призма» в Архангельске провели для 70 молодых ученых

Федеральный интенсив по программе «Призма» прошел в Архангельске в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Его участниками стали 70 молодых ученых из 36 регионов страны, сообщили в региональном агентстве по делам молодежи.
Особенностью программы стало то, что ее модераторами выступили тренеры из Архангельской области — участники первого модуля «Призмы», прошедшие подготовку весной этого года. Вместе с командой центра молодых исследователей «Полюс» они вели практические занятия, разбирали со слушателями реальные ситуации из научной среды и помогали искать решения коммуникационных задач.
Обучение включало в себя занятия по управлению конфликтами, развитию командного взаимодействия, формированию профессионального образа ученого, публичным выступлениям и работе с различными коммуникационными инструментами. Каждый тематический блок начинался с лекции федеральных экспертов, после чего участники переходили к практике.
«Сегодня недостаточно просто заниматься наукой. Нужно уметь выстраивать коммуникацию, работать в команде, доносить свои идеи до коллег и партнеров. В научной деятельности регулярно возникают сложные, нестандартные ситуации, и умение находить из них выход через диалог становится важной профессиональной компетенцией», — отметила секретарь координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Дарья Козлова.
В ходе интенсива работали два тематических клуба: «Интерактивные методы обучения в педагогике и андрагогике» и «Ораторское мастерство: подготовка к публичному выступлению». Молодые исследователи разбирали, что такое неформальное образование, как работать со взрослыми слушателями и эффективно выступать перед публикой.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.