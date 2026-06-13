Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности перед отпуском

«Что нужно сделать: перекрыть краны на газовых приборах и на опусках перед ними; не перекрывать краны на общедомовых газовых стояках; если дата планового технического обслуживания совпадает с вашим отсутствием, заранее согласовать ее перенос. Если дети часто остаются дома одни, обязательно напомните им правила безопасного обращения с газовыми приборами. Детям дошкольного возраста не стоит разрешать самостоятельно пользоваться газовой плитой, не следует оставлять их без присмотра рядом с работающим оборудованием. Объясните, что в любой непонятной ситуации необходимо связаться с родителями или позвонить в аварийную службу по номеру 104», — говорится в сообщении.