Россиянам посоветовали отключить автоподключение к Wi‑Fi

Россиянам рекомендовали отключить функцию автоматического подключения к Wi‑Fi на смартфонах. Об этом сообщает RT со ссылкой на эксперта финансового маркетплейса «Сравни» Евгению Веселову.
По её словам, использование открытых сетей без пароля и шифрования, что характерно для общественного Wi‑Fi, может привести к утечке данных. В таких сетях злоумышленники способны перехватывать интернет-трафик, включая информацию о посещённых сайтах и вводимых данных.
Особую опасность, как отметила специалист, это представляет при использовании банковских приложений, совершении онлайн-покупок и вводе платёжной информации.
Веселова советует отключить автоподключение к Wi‑Fi в настройках телефона, так как устройства часто подключаются к таким сетям автоматически.
Эксперт подчеркнула, что для финансовых операций безопаснее использовать мобильный интернет или защищённую домашнюю сеть.
Ранее сообщалось, что полиция Нижнего Новгорода пресекла незаконный телефонный трафик.