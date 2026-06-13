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Россиянам посоветовали отключить автоподключение к Wi‑Fi

Использование открытых сетей без пароля и шифрования, что характерно для общественного Wi‑Fi, может привести к утечке данных.

Россиянам рекомендовали отключить функцию автоматического подключения к Wi‑Fi на смартфонах. Об этом сообщает RT со ссылкой на эксперта финансового маркетплейса «Сравни» Евгению Веселову.

По её словам, использование открытых сетей без пароля и шифрования, что характерно для общественного Wi‑Fi, может привести к утечке данных. В таких сетях злоумышленники способны перехватывать интернет-трафик, включая информацию о посещённых сайтах и вводимых данных.

Особую опасность, как отметила специалист, это представляет при использовании банковских приложений, совершении онлайн-покупок и вводе платёжной информации.

Веселова советует отключить автоподключение к Wi‑Fi в настройках телефона, так как устройства часто подключаются к таким сетям автоматически.

Эксперт подчеркнула, что для финансовых операций безопаснее использовать мобильный интернет или защищённую домашнюю сеть.

Ранее сообщалось, что полиция Нижнего Новгорода пресекла незаконный телефонный трафик.